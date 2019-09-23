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  • 23.09.2019 13:10
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 13:10

Neslican'ın ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak!

Vücudundaki kanserle mücadele eden ve sol bacağını kaybetmesine rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen 'ın ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak.

Neslican'ın ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak!

Türkiye onu sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği güçlü mücadele ile tanımıştı. Kanseri 3 kez yenen ancak son seferinde yenik düşerek hayata veda eden , memleketi Rize'de son yolcuğuna uğurlandı. olarak anılan Neslican'ın ismi mezun olduğu okul olan Rize 'nde yaşatılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı , Rize'nin merkezine bağlı Dörtyol köyündeki liseye Neslican Tay'ın adının verilmesini 'na önereceklerini açıkladı.

"HATIRASINI YAŞATMAK ÜZERE..."
Hisarcıklıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Mücadele azmiyle örnek olan Rize TOBB Fen Lisesi mezunumuz Neslican Tay'ın hatırasını yaşatmak üzere okulumuzun isminin Rize TOBB Neslican Tay Fen Lisesi olarak değiştirilmesini MEB'e önereceğiz" dedi.

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