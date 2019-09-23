Neslican'ın ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak!

Türkiye onu sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği güçlü mücadele ile tanımıştı. Kanseri 3 kez yenen ancak son seferinde yenik düşerek hayata veda eden Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolcuğuna uğurlandı. Demir Kadın olarak anılan Neslican'ın ismi mezun olduğu okul olan Rize TOBB Fen Lisesi'nde yaşatılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rize'nin merkezine bağlı Dörtyol köyündeki liseye Neslican Tay'ın adının verilmesini Milli Eğitim Bakanlığı'na önereceklerini açıkladı.

"HATIRASINI YAŞATMAK ÜZERE..."

Hisarcıklıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Mücadele azmiyle örnek olan Rize TOBB Fen Lisesi mezunumuz Neslican Tay'ın hatırasını yaşatmak üzere okulumuzun isminin Rize TOBB Neslican Tay Fen Lisesi olarak değiştirilmesini MEB'e önereceğiz" dedi.