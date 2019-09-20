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annelerinin evlat nöbetinde 18. gün! “Evlatlarımızı alana kadar gitmeyeceğiz”

annelerinin çığlığı yürek yaktı. binasında eylem yapan ailelerin sayısı 42’ye çıktı. Anneler “Evlatlarımızı alana kadar gitmeyeceğiz” diye haykırdı.


anneleri terörü lanetledi. Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan anneler, isyan etti. HDP binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 42'ye yükseldi. 'dan gelerek HDP önündeki eyleme katılan Yıldız Ballı, kızı Yasemin'in (16) 5 yıl önce dağa kaçırıldığını söyledi.


'GİTMEYECEĞİZ'
Ballı, "Bize evlat acısı yaşatanların da Allah ciğerini yaksın. Kızımın Uludere'de öldürüldüğünü duyurdular. Buna inanmıyorum. Kızım şayet ölmüş ise bana ölüsünü vermelerini istiyorum" dedi. Diğer aileler de "Kararlıyız, evlatlarımızı alana kadar da buradan gitmeyeceğiz" diye feryat etti.

ÖZGÜR CEBE

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