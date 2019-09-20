

Diyarbakır anneleri terörü lanetledi. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, isyan etti. HDP binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 42'ye yükseldi. Konya'dan gelerek HDP önündeki eyleme katılan Yıldız Ballı, kızı Yasemin'in (16) 5 yıl önce dağa kaçırıldığını söyledi.





Ballı, "Bize evlat acısı yaşatanların da Allah ciğerini yaksın. Kızımın Uludere'de öldürüldüğünü duyurdular. Buna inanmıyorum. Kızım şayet ölmüş ise bana ölüsünü vermelerini istiyorum" dedi. Diğer aileler de "Kararlıyız, evlatlarımızı alana kadar da buradan gitmeyeceğiz" diye feryat etti.