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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 15:30

Evlat nöbeti devam ediyor: "Oğlumu kaçırmış 'ya vermiş"

'da çocukları bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan acılı ailelere her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan aileler arasında yer alan Bilal Avunan, "'ın Cizre ilçesinde HDP binasına gittim ve HDP'lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, 'Oğlunu götürdük, PKK'ya verdik' dediler. Oğlumuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş." dedi.

Evlat nöbeti devam ediyor: Oğlumu HDP kaçırmış PKK'ya vermiş

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Terör örgütü tarafından 2015'te 'ın Cizre ilçesinde kaçırılan oğulları Emrah için 'dan gelerek, oturma eylemine katılan Bilal ve Leyla Avunan çifti, oğulları gelinceye kadar oturma eylemine devam edeceklerini bildirdi.

"OĞLUMU HDP KAÇIRMIŞ PKK'LILARA VERMİŞ"
HDP'nin terör örgütü PKK'nın bir kolu gibi çalıştığını aktaran baba Bilal Avunan, şöyle konuştu:

"Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP binasına gittim ve HDP'lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, 'Oğlunu götürdük, PKK'ya verdik' dediler. Oğlumuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş. Böyle şey olur mu? Tek çocuğumdu. Vatan görevine gönderdim, dağa kaçırdılar. Kaçırıldığından beri ondan hiç haber almadım."

Oğlunun terör örgütü PKK'nın elinden kurtulup eve gelmesini isteyen Avunan, ailecek perişan olduklarını belirtti.

Avunan, "Eşim her gece oğlumun ismini sayıklıyor. Yazık değil mi bu anneye, bu annelere yazık değil mi? Hepsi gariban ailelerdir. HDP'liler gitsin, çocuklarını götürsün. çıksın meydana, çıksın bu çocuklarımızı getirsin. Yazık değil mi bu ailelere. Vallahi benim elimde olsa Selahattin Demirtaş'ı paramparça ederim." ifadelerini kullandı.

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