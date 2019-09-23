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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 15:32

davasında flaş gelişme! Operasyon haberini eski Bakan mı verdi?

'ın ve suç örgütünün yargılandığı davanın 5'inci gününe eski Bakan ile ilgili iddialar damga vurdu. Müşteki Avukatı, örgütün siyasi işler sorumlusu Aylin Atmaca’ya "Operasyonu eski Bakan Yaşar Okuyan mı haber verdi?" şeklinde bir soru yöneltirken, dijital belgeler arasında bulunan bu görüşme kaydını inkar eden Aylin Atmaca "Kendisini tanıyorum ama öyle bir görüşmemiz olmadı" yanıtını verdi.

Adnan Oktar davasının 5. Duruşması tartışmalı başladı. Müşteki avukatının dava dosyasının eklerinde bulunan dijital materyalleri gündeme getirmesi Adnan Oktar örgütü davasına damgasını vurdu.

OPERASYONU YAŞAR OKUYAN MI HABER VERDİ?
Müşteki avukatı, Örgütün siyasi işler sorumlusu Aylin Atmaca'ya "15 ay önce gerçekleştirilen operasyon öncesinde eski bakan Yaşar Okuyan tarafından size operasyon yapılacak şeklinde bilgi geldi mi" şeklinde bir soru yöneltti. Yasal dinleme kayıtlarında yer alan bu görüşme örgütün siyasi işler sorumlusu Aylin Atmaca "kendisini tanıyorum ama böyle bir görüşmemiz olmadı" şeklinde konuşarak iddiayı reddetti.

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