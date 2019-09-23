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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 14:27

Son dakika: duyurdu! Türk F-16'lar 'de uçtu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.

MSB duyurdu! Türk F-16'lar Suriye'de uçtu

Milli Savunma Bakanlığı, iki F-16'nın 2 saat hava sahasında uçtuğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi'' ifadelerine yer verildi.

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