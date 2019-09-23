Milli Savunma Bakanlığı, iki F-16'nın 2 saat Suriye hava sahasında uçtuğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi'' ifadelerine yer verildi.