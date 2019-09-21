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  • Son Güncelleme: 21.09.2019 18:44

MSB duyurdu: ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

 ve mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi '' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

ve mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi '' ile ilk fiili silah atışlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

İLK FİİLİ SİLAH ATIŞLARI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDi
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi.

Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

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