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'nın 'u selamlamasına "kokpit içi" bakış

Teknofest 'un açılışında gösteri yapan , nefes kesti. ’nin ‘gökyüzündeki ı’nın İstanbul’u selamlama uçuşu, kokpit içi kameralarla görüntülendi.



Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 'nda 17 Eylül'de kapılarını açtı. Binlerce vatandaş, 22 Eylül'e kadar sürecek olan festival alanına aktı. Festival, nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yaptı.



'nin "gökyüzündeki milli takımı" , TEKNOFEST'in açılışlarında gelenek haline gelen semalarındaki selamlama uçuşunu yaptı. Boğazın üzerindeki uçuş, kokpit içi ve 360 derece kameralarla kayda alındı.

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