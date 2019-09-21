Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanı'nda 17 Eylül'de kapılarını açtı. Binlerce vatandaş, 22 Eylül'e kadar sürecek olan festival alanına aktı. Festival, nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yaptı.
Türkiye'nin "gökyüzündeki milli takımı" Türk Yıldızları, TEKNOFEST'in açılışlarında gelenek haline gelen İstanbul semalarındaki selamlama uçuşunu yaptı. Boğazın üzerindeki uçuş, kokpit içi ve 360 derece kameralarla kayda alındı.
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