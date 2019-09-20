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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 14:46

ve 'dan ortak operasyon! 'ya ağır darbe: Kritik isim öldürüldü

Son dakika haberine göre ve 'nın ortak operasyonuyla 'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Adıyaman kod adlı etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'ya ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı () ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara belgesinde etkisiz hale getirilen 3 'lıdan birinin Adıyaman kod adlı olduğu tespit edildi.

PKK'NIN SÖZDE İSTİHBARAT YAPILANMASINA DARBE
Edinilen bilgiye göre, 16 Eylül 2019'da düzenlenen ortak operasyonda, Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK terör örgütü mensubundan birinin PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

Hakkında mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı bulunan Mehmet Bayden'in bölücü terör örgütüne 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi.

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