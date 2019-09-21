Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.09.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 18:11

'de Operasyonu! 'ya ait sığınaklar bulundu!

Operasyonu kapsamında kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü 'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.

PKK'ya ait 3 sığınak bulundu!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Operasyonu kapsamında kırsalında terör örgütü 'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMardin'de Kıran-2 Operasyonu! PKK'ya ait sığınaklar bulundu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri