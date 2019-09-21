İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıran-2 Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.
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