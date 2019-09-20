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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 11:33

Son dakika! Savunma Sanayii Başkanı 'ler için tarih verdi: Aralıkta kurulmuş olacak

Son dakika haberine göre TÜBA ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı , " füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

S-400'ler için tarih açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı , TÜBA ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasından notlar;

Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.

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