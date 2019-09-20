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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 11:37

ile çarpıştı! 17 yaralı!

Aşkale'de yolda seyir halinde bulunan bir ile çarpıştı. da 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Kazaya çok sayıda polis sevk edildi.

Tercan-Aşkale kara yolu Tepebaşı mevkisinde meydana gelen da, Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu ü önünde giden bir 'a arkadan çarptı. Otobüsteki 17 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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