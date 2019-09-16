S-400'lerde 2. sevkiyat tamam

Türkiye'yi hava tehditlerine karşı koruyacak Rus yapımı S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikali tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı, 27 Ağustos'ta Mürted Hava Meydanı'na intikaline başlanan sevkiyatın dün bittiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir. Sistemin Nisan 2020 yılında faal hale getirilmesi planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.
- Güncel
- 16.09.2019
- Gazete
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