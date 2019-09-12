Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye arasında devam eden S-400 sevkiyatıyla ilgili açıklamada bulundu. Daha önce ortaya atılan Türkiye'nin S-400'ü aldıktan sonra hangara kaldıracağı veya başka bir ülkeye göndereceği iddialarını bir kez daha yalanlayan Çavuşoğlu, sevkiyatın tamamlanmasının ardından S-400'lerin Türkiye'de çalıştırılacağını duyurdu.

"ALDIĞIMIZ GİBİ KULLANACAĞIZ"

Çavuşoğlu açıklamasında "Elbette kullanacağız. Bildiğiniz gibi 2020'de kullanılmaya başlanacak S-400'ler. Biz bunları sandıkta bekletmek için almadık, kendi hava savunmamızı güçlendirmek için aldık" diyen Çavuşoğlu "Bunları da aldığımız gibi kullanacağız. Bunda hiç tereddütümüz yok" dedi.

S-400'LERDE İKİNCİ SEVKİYAT

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi'nin ikinci filosunu taşıyan Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 'İlyuşin 76' tipi dev kargo uçağı Ankara Kahramankazan'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne 27 Ağustos'ta iniş yapmıştı. İkinci sevkiyatın 1 ay süreceği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından duyurulmuştu.

S-400'lerin ilk filosunun Türkiye'ye intikali 12 Temmuz'da başlamış 13 gün sürdükten sonra 25 Temmuz'da sona ermişti.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda ABD'nin yaptırım uygulayacağı gündemde yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye Obama döneminde patriot füzelerinin verilmediğini bu yüzden Türkiye'nin bu konuda haklı olduğunu söylemesinin ardından yaptırım konusu bir süreliğine rafa kalkmıştı. Son olarak ise ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Türkiye'ye yaptırım açıklaması uluslararası ajanslara son dakika olarak düşmüştü. Bakan açıklamasında, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı konusunda yaptırımları değerlendiriyoruz, henüz bir karar vermedik" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Franssız mevkidaşı Jean-Yves le Drian ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya'da yaşanan gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

SUDAN HEYETİ İLE GÖRÜŞME

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye-Sudan siyasi istişareleri için ülkemize gelen Sudan heyetiyle Bakan Yardımcımız ve Genel Müdürümüzle birlikte bir görüşme yaptık." diyerek sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

SU-35 VE SU-57 İÇİN TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA GÖRÜŞME

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Su-35 avcı uçağı ile 5. nesil Su-57 savaş uçaklarına ilgisini açıklamasının ardından Türkiye'yle bu uçakların satışı konusunda ilk görüşmelere başlandığını duyurmuştu.