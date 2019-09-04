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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 13:58

Son dakika: Bakanlık'tan açıklaması: Eğitimler başladı!

Son dakika: 'ndan yapılan açıklamayla eğitimlerinin başladığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; 'nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.

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