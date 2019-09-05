S-400’de eğitim başladı! S-400 hava savunma sistemi nedir? S-400'lerin özellikleri neler?

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de dün A Haber'e yaptığı açıklamada S-400'lerin teslimat sürecine ilişkin şunları söyledi: "Birinci sistemin (birinci ve ikinci batarya) tedariki bu ayın sonunda bitecek ondan sonra kurulum bu yıl sonunda tamamlanacak. Ancak bunun eğitimi ve sistemlerle, yazılımla ilgili süreç hesaba katıldığında nisanda (2020) tam kapasite ile kullanılabilir hale gelecek. 2020 sonunda ikinci sistemin (üçüncü ve dördüncü) teslimat aşamasına geleceğiz."