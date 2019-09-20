Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Festivalin dördüncü günü geride kalırken Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Teknofest'i ziyaret edeceğini duyurdu.
Erdoğan paylaşımında "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin güçlü Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım." ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı...
Erdoğan paylaşımında "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin güçlü Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım." ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı...
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