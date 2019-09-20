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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 21:04

Başkan Erdoğan hesabından duyurdu! "Yarın 'te olacağım..."

Başkan , hesabından 'i ziyaret edeceğini duyurdu. Erdoğan paylaşımında "'nin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin güçlü 'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan duyurdu! Yarın...
'nin en büyük teknoloji etkinliği Havacılık, ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 'nda düzenleniyor. Festivalin dördüncü günü geride kalırken Başkan Erdoğan, hesabı üzerinden Teknofest'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Erdoğan paylaşımında "'nin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin güçlü Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım." ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan 'ın o paylaşımı...








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