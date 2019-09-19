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Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti

Rus Hava Kuvvetleri'nin akrobatik gösteri ekibi Rus Şövalyeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yaptı. Su-30 pilotları nefes kesti. İşte o anlar...

19.09.2019 17:09 - Son Güncelleme: 19.09.2019 17:10
Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti

Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti

Rus Hava Kuvvetleri'nin 4 "Su-30" uçağından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın gösterileri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti

Gösteriyi ilgiyle izleyen katılımcılar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gösteri anını ölümsüzleştirdi.

Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti
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