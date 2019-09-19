Rus Şövalyeleri TEKNOFEST'te! Su-30 pilotlarının gösteri uçuşu nefes kesti
Rus Hava Kuvvetleri'nin akrobatik gösteri ekibi Rus Şövalyeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yaptı. Su-30 pilotları nefes kesti. İşte o anlar...
19.09.2019 17:09
- Son Güncelleme: 19.09.2019 17:10
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
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