TEKNOFEST katılımcılarını yağmur bile durduramadı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, dördüncü günde de etkinliklere sahne oluyor.