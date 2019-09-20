Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
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