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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 20:44

Son dakika: istikameti trafiğe kapandı! 'de kilometrelerce kuyruk

’nin İzmit ilçesi Otoyolu’nda demir profil yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu istikameti trafiğe kapandı. Ekipler demir profillerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

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