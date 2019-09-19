İzmir'deki yangını PKK üstlenmişti! Ağaçlandırma seferberliği başladı!

İzmir Karabağlar'a bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 18 Ağustos'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, 53 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, iş makineleriyle yanan ağaçların enkazını temizlerken, sahanın kara görüntüden kurtulması için de yoğun çaba gösteriyor.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sahanın temizlenmesinin ardından şebeke çalışması ile bölgeye yeni yollar yapılacak. Ardından da teraslama çalışmalarına başlanacak. Yanan bölgenin tamamen temizlenmesi ve teraslama çalışmasından sonra sahanın geneline asli tür olan kızılçam fidanı dikilecek. Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarları, olası yangınlar dikkate alınarak, ağaçlandırılacak. Buralara, yangına dayanıklı olan servi ve meyve ağaçları dikilecek. Bölgede böylece yangın önleme zonu oluşturulacak.

Bölgeye ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek ve ağaçlandırma işlemi, şubat ayına kadar tamamlanacak.

YANGINI PKK ÜSTLENMİŞTİ!

Terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli terör grubu yayınladığı bir açıklama ile başta İzmir olmak üzere birçok bölgedeki orman yangınlarını üstlenmişti.

İşte PKK'nın üstlendiği diğer yangınlar: