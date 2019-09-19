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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 14:16

Son dakika: FETÖ'nün Yargıtay'daki kritik ismine 14 yıl 3 ay ceza

Son dakika haberine göre Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

FETÖ'nün Yargıtay'daki ismine 14 yıl 3 ay ceza

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

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