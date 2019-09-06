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  • 06.09.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 10:43

İYİ Parti'de istifa üstüne istifa!

'den ayrılarak yeni bir parti kuran , zor günler geçiriyor. 30 kişinin İYİ Parti'den MHP'ye geçmesinin ardından bu sefer de BaşkanıZeynel Yazoğulları, başkan yardımcısı ve parti sözcüsü istifa etti. İstifasını duyuran Başkan Yazoğulları, "Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor" dedi.

İYİ Parti'de istifa üstüne istifa!

İYİ Parti Başkanı Zeynel Yazoğulları ile teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti.

Yazoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin toplumu birleştirmek, eşitlik ve demokrasi kavramlarına bağlılıktan uzaklaştığını belirtti.

Görüş ayrılığı nedeniyle partiden istifa kararı aldığını vurgulayan Yazoğulları, şunları kaydetti:

"Partideki tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettim. Oluşturulan parti yönetimi büyük hatalar yapıyor. Gerek iç gerekse de dış siyasette umduğumuzdan farklı bir yol çizen İyi Parti'den istifa ettik. Önümüzdeki günlerde farklı bir siyasi yapılanma içinde yolumuza devam edeceğiz."

Yazoğulları, beraberinde, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ile parti sözcüsü 'in de istifa ettiğini söyledi.

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