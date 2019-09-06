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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 17:17

'de bir istifa daha!

'den gelen istifa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Merkez İlçe Başkanı , görevinden istifa ettiğini açıkladı. Doğan, Genel Başkanı 'nin "Ülkücünün yeri yuvasıdır" sözünü hatırlatarak, MHP'ye katılacağını bildirdi.

İYİ Parti'de bir istifa daha!

'da Merkez İlçe Başkanı , görevinden istifa ettiğini ve 'ye katılacağını bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, siyaset hayatına başladığı yerden devam etmek için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla görevlerinden istifa ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı 'nin çağrısına karşılık verdiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Buradaki siyasi hayatıma son verirken İYİ Parti Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davama ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak devam edeceğim."

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