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  • 15.09.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 11:24

Karamollaoğlu'ndan Akşener'in o sözlerine lu gönderme!

İYİ Parti Genel Başkanı 'in '2023 lerinde anahtar partiyiz' sözlerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifakı olan Genel Başkanı 'ndan gönderme geldi. Karamollaoğlu'nun, Akşener'in bu açıklamalarıyla ilgili, "Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem" ifadeleri dikkat çekti.

Karamollaoğlu'ndan Akşener'in o sözlerine maymuncuklu gönderme!

İYİ Parti Genel Başkanı , Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'la yaptığı söyleşide "2023 leri için anahtar partiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu sözlerine yanıt 31 Mart seçimlerinde kader birliği yaptıkları Genel Başkanı 'ndan ilginç bir karşılık geldi.

'MÜHİM OLANI KRİTİK ZAMANLARDA ORTAYA KONAN TAVIRDIR'
"Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem" diyen Karamollaoğlu'nun bu konudaki açıklamaları şöyle:

"Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem. Ama parti liderleri kendilerinin pozisyonunun çok önemli olduğunu ifade edebilir. Herkes çünkü bu ifadeyi kullanabilir. Mühim olanı kritik zamanlarda ortaya konan tavırdır. Anahtarlık, bir bakıma kapı açmak, kapı açmak da, bir bakıma farklı manaya alınmalı. Yani kucaklayıcı, birleştirici, anahtarla kapı açarken zorlukların nasıl üstesinden gelinir manası da var. Bu mefhumun üzerinde durulması icap eder diye düşünüyorum ben. Kapıyı açmaktan çok belki kapıyı açık tutmak veya kapı açmanın ifade ettiği manalar. Ama ben Sayın Akşener'in parti genel başkanı olarak partisinin önemini vurgulamasını garipsemiyorum. da kendisinin ısrarla olmasını arzu ettiği bir sistemi benimsemesini de övmesini de garipsemiyorum. Herkes gibi biz de 'kilit partiyiz' deriz bunun ne manaya geldiğini zaman gösterir."

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