Karamollaoğlu'ndan Akşener'in o sözlerine maymuncuklu gönderme!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'la yaptığı söyleşide "2023 seçimleri için anahtar partiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu sözlerine yanıt 31 Mart seçimlerinde kader birliği yaptıkları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç bir karşılık geldi.

'MÜHİM OLANI KRİTİK ZAMANLARDA ORTAYA KONAN TAVIRDIR'

"Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem" diyen Karamollaoğlu'nun bu konudaki açıklamaları şöyle:

"Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var, her kapıyı açan. Hangisi hangisidir onu bilemem. Ama parti liderleri kendilerinin pozisyonunun çok önemli olduğunu ifade edebilir. Herkes çünkü bu ifadeyi kullanabilir. Mühim olanı kritik zamanlarda ortaya konan tavırdır. Anahtarlık, bir bakıma kapı açmak, kapı açmak da, bir bakıma farklı manaya alınmalı. Yani kucaklayıcı, birleştirici, anahtarla kapı açarken zorlukların nasıl üstesinden gelinir manası da var. Bu mefhumun üzerinde durulması icap eder diye düşünüyorum ben. Kapıyı açmaktan çok belki kapıyı açık tutmak veya kapı açmanın ifade ettiği manalar. Ama ben Sayın Akşener'in parti genel başkanı olarak partisinin önemini vurgulamasını garipsemiyorum. Cumhurbaşkanının da kendisinin ısrarla olmasını arzu ettiği bir sistemi benimsemesini de övmesini de garipsemiyorum. Herkes gibi biz de 'kilit partiyiz' deriz bunun ne manaya geldiğini zaman gösterir."