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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 16:10

patlamasındaki yaralı isimleri! İşte yangın görüntüleri

18 Eylül patlama i: yaralı isimleri! Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangının devamında şiddetli bir patlama oldu. İşte Tuzla'daki yangından görüntüler... Yangında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı.. İBB İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahele yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor." dedi. İşte Tuzla patlama görüntüleri

Tuzla patlamasındaki yaralı isimleri! İşte yangın görüntüleri

18 Eylül Tuzla patlama son dakika haberi: Tuzla patlama yaralı isimleri! Tuzla organize deri sanayi bölgesinde kimyasal üretim yaptığı belirtilen bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. İşte görüntüler... Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın, otoparktaki araçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettikleri yangını kısmen kontrol altına almayı başardı.

TUZLA PATLAMA ANI VE ÇARPICI FOTOĞRAFLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

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