18 Eylül Tuzla patlama son dakika haberi: Tuzla patlama yaralı isimleri! Tuzla organize deri sanayi bölgesinde kimyasal üretim yaptığı belirtilen bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. İşte görüntüler... Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın, otoparktaki araçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettikleri yangını kısmen kontrol altına almayı başardı.

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