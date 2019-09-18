99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 Kasım celp dönemi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir duyuru yayımladı. Kasım celbine ait tüm detayları içeren duyuruda silahaltına alınacak erlerin askerlik yerleri konusunda merak edilen soruya da yanıt verildi. Peki, 2019 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 99/4 askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte o konu hakkında ayrıntılar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."