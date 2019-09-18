Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.09.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 09:52

? 99/4 askerlik yeri nasıl öğrenilir?

2019 Kasım celp dönemi askerlik yerleri heyecanla bekleniyor. 99/4 olarak askerlik vazifesini yerine getirecek vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, ? 99/4 askerlik yeri nasıl öğrenilir?

MSB duyurdu! 99/4 askerlik yerleri...

99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 Kasım celp dönemi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir duyuru yayımladı. Kasım celbine ait tüm detayları içeren duyuruda silahaltına alınacak erlerin askerlik yerleri konusunda merak edilen soruya da yanıt verildi. Peki, 2019 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 99/4 askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte o konu hakkında ayrıntılar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."

Kasım 2019 celp duyurusu için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri2019 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 99/4 askerlik yeri nasıl öğrenilir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri