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  • 18.09.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 09:57

teşkilatı kurmuş! Halkın parasının bir kısmı teröre diğer kısmı kendilerine!

Belediyesi bünyesindeki araçların tamamının Silopi İlçe Başkanı 'in dükkanında tamir edilip belediyeye yüklü miktarda fatura gönderdiği iddia edildi. Öte yandan belediye kademe birimine lazım olan araç parçalarının da yine aynı ilçe başkanının oğlu ve Silopi Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi tarafından temin edildiği ortaya çıktı.

HDP teşkilatı kurmuş! Belediye gelirlerinin bir kısmı teröre diğer kısmı kendilerine!

'de 31 Mart lerini kazanan , belediyenin gelir bütçesinden milyonlarca paranın bir kısmını teröre, bir kısmını da kendi aralarında bölüştüğü iddia ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerde oğlunu meclis üyesi yapan HDP Silopi İlçe Başkanı Efşin, arızalanan araçları kendi işyerinde tamir ederek yüklü miktarda fatura gönderdiği iddia edildi.

'KADEME SORUMLULARIN BİRİ VEKİL KARDEŞİ BİRİ İLÇE BAŞKANININ OĞLU'
Silopi Belediyesi Kademe birimin de sorumlu olan 'in oğlu ve aynı zaman da HDP Silopi Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Efşin ile HDP Silopi Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi ve aynı zaman da belediye meclis üyesi Abdullah Kaçmaz, araçların tamiratı, parça alım ve satımlarının tamamının kendilerinin yaptığı, araç tamiratının da kendi işyerlerinde yaptığı ortaya çıktı.

'KAYYUMLARDAN SONRA FATURALAR ŞİŞİRİLDİ, HARCAMALAR 2 KAT ARTTI'
İçişleri bakanlığınca , Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerinde görevlendirme yapıldıktan sonra Silopi belediyesince giderlerin 2 kat arttığı iddia edilirken, Silopi belediyesince bütün ihallelerin yapıldığı, belediye kasasinda para kalmadığı ayrıca eksiye düştüğü iddia edilirken, söz de şeffaflık adı altında Nisan, Mayıs ve Haziran ayı gelir gider tablosunun asıldığı afişte ilk 3 ay içerisinde belediye kademe biriminde yapılan gider 103 bin TL iken, görevlendirme yapıldıktan sonra ise Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde yapılan gider 607 bin 250 TL olarak belirtilmiş.

Öte Yandan Kurban Bayramı öncesi belediyenin gelir bütçesinin yetmediği iddia edilerek terör yuvasına dönen Silopi Belediyesince aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 20 kişi işten çıkarılmıştı.

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