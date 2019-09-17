Teknofest 2019 başladı mı? Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ulaşımın ücretsiz sağlanacağı belirtildi. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır. TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.
Teknofest 2019 başladı mı? Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi?
Milyonların büyük bir heyecanla beklediği TEKNOFEST başladı. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler'e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı'nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır. TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri olmayı başardı. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir. Peki Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi?
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