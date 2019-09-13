Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti | TEKNOFEST'ten renkli kareler
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Savaşan İHA'lar yarışmasında finale kalan takımlar, gökyüzünde kıyasıya mücadele etti.
Bugün 5'nci turu düzenlenen yarışmaya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, festivale yoğun ilginin olduğunu belirterek, en yüksek ödülün Savaşan İHA'lar yarışmasında verileceğini belirtti. Kacır, "19 farklı teknoloji yarışmasına 17 binden fazla takımda, 50 binden fazla genç başvurdu bu sene.
Bu yarışmaların içerisinde en büyük ödülün olduğu yarışma da Savaşan İHA'lar yarışması. Ülkemiz, insansız hava aracı teknolojilerinde dünyada lider hale geldi. Tahmin ediyorum ki, bu başarı bütün bir gençliği heyecanlandırdı. Gençlerimiz ülkesinin bu başarısının bir parçası olmak istiyor. Bu başarının içerisinde kendisi de üreten ve bu başarıya katkı veren bireyler olmak istiyorlar" dedi.
"HAVACILIĞA BÜYÜK MERAKIMIZ VAR"
Kacır, "Bu yüksek katılım Türk gençliğinin teknoloji geliştirmeye, milli teknoloji hamlesine imza atmaya duyduğu ilgiyi ve özgüveni gösteriyor. Bizim aslında millet olarak havacılığa çok büyük bir merakımız var. Biz dünyada havacılıkta metal gövdeli uçakta ilk adımları atan milletlerden biriyken pek çok problemden dolayı geçmiş yıllarda bunlar akamete uğratıldı.