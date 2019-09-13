Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti | TEKNOFEST'ten renkli kareler

Bu yarışmaların içerisinde en büyük ödülün olduğu yarışma da Savaşan İHA'lar yarışması. Ülkemiz, insansız hava aracı teknolojilerinde dünyada lider hale geldi. Tahmin ediyorum ki, bu başarı bütün bir gençliği heyecanlandırdı. Gençlerimiz ülkesinin bu başarısının bir parçası olmak istiyor. Bu başarının içerisinde kendisi de üreten ve bu başarıya katkı veren bireyler olmak istiyorlar" dedi.