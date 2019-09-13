GaleriGüncel

Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti | TEKNOFEST'ten renkli kareler

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Savaşan İHA'lar yarışmasında finale kalan takımlar, gökyüzünde kıyasıya mücadele etti.

13.09.2019 19:20 - Son Güncelleme: 13.09.2019 19:22
Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti | TEKNOFEST'ten renkli kareler

Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen yarışmaya, Döner Kanat kategorisinde 158 başvurudan 23 takım, Sabit Kanat kategorisinde ise 345 başvurudan 22 takım finale kaldı.

Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti | TEKNOFEST'ten renkli kareler

Bugün 5'nci turu düzenlenen yarışmaya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, festivale yoğun ilginin olduğunu belirterek, en yüksek ödülün Savaşan İHA'lar yarışmasında verileceğini belirtti. Kacır, "19 farklı teknoloji yarışmasına 17 binden fazla takımda, 50 binden fazla genç başvurdu bu sene.

Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti | TEKNOFEST'ten renkli kareler

Bu yarışmaların içerisinde en büyük ödülün olduğu yarışma da Savaşan İHA'lar yarışması. Ülkemiz, insansız hava aracı teknolojilerinde dünyada lider hale geldi. Tahmin ediyorum ki, bu başarı bütün bir gençliği heyecanlandırdı. Gençlerimiz ülkesinin bu başarısının bir parçası olmak istiyor. Bu başarının içerisinde kendisi de üreten ve bu başarıya katkı veren bireyler olmak istiyorlar" dedi.

Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti | TEKNOFEST'ten renkli kareler

"HAVACILIĞA BÜYÜK MERAKIMIZ VAR"
Kacır, "Bu yüksek katılım Türk gençliğinin teknoloji geliştirmeye, milli teknoloji hamlesine imza atmaya duyduğu ilgiyi ve özgüveni gösteriyor. Bizim aslında millet olarak havacılığa çok büyük bir merakımız var. Biz dünyada havacılıkta metal gövdeli uçakta ilk adımları atan milletlerden biriyken pek çok problemden dolayı geçmiş yıllarda bunlar akamete uğratıldı.

Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti | TEKNOFEST'ten renkli kareler

Özellikle son yıllarda savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarıyla yeniden büyük bir özgüven kazandı ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sanatçılar 'evlat nöbeti'nde! Acılı ailelere destek verenler arasında Gülben Ergen ve Yavuz Bingöl de var
Sanatçılar 'evlat nöbeti'nde! Acılı ailelere destek verenler arasında Gülben Ergen ve Yavuz Bingöl de var