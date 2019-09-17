Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti! Akıncı İHA özellikleri nedir?

Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk ortaya çıktı. 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi , Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk defa görücüye çıktı. Baykar'ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek.

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlar son sürat devam ediyor.

İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli ve milli silahları...

17.09.2019 13:14 - Son Güncelleme: 17.09.2019 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





