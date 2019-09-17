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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti! Akıncı İHA özellikleri nedir?

Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk ortaya çıktı. 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi , Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk defa görücüye çıktı. Baykar'ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek.
Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlar son sürat devam ediyor.

İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli ve milli silahları...

17.09.2019 13:14 - Son Güncelleme: 17.09.2019 13:15
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti! Akıncı İHA özellikleri nedir?

AKINCI İHA ÖZELLİKLERİ

Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti! Akıncı İHA özellikleri nedir?

Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalıyor ve bin 350 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.. Türkiye ile Amerika arasında yaşanan F-35 gerilimin ardından Rusya'dan alınması gündeme gelen Su-35 Flanker- E savaş uçağı TEKNOFEST öncesi dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Su-35'in gösterisi mest etti.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti! Akıncı İHA özellikleri nedir?

Rus savaş uçağı Su-35'in ardından Türk Yıldızları gökyüzünde yerini aldı. Türk Yıldızlarının yaptığı şov nefesleri kesti.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti! Akıncı İHA özellikleri nedir?

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor.

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti! Akıncı İHA özellikleri nedir?

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