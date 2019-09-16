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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 12:41

binası önünde tutan aile sayısı 35'e yükseldi

'daki İl Binası önünde devam eden ""ne destek her geçen gün artıyor. Eyleme bugün katılan Vahide Sunar ile birlikte nöbet tutan aile sayısı 35 olurken, Sunar evladının fotoğrafını göstererek "Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz." dedi.

Hacire Ana'nın mücadelesinin ardından evlatlarının dağa gitmesine aracı olan 'nin önünde eyleme başlayan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Çocuklarını terör örgütü 'nın elinden kurtarmak için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, eylemin 14'üncü gününde 35'e yükseldi.



"SUSMAYACAĞIZ"
HDP'nin önünde diğer ailelere katılan Vahide Sunar isimli anne, evladının peşinde olduğunu söyleyerek "Susmayacağız. Evlatlarımızı istiyoruz" diye haykırdı.

14 gündür çocuklarını beklediğini söyleyen Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey ise sayıların artığını desteklerin çoğaldığını kaydetti. Özbey, "Bugün 14'ünücü günümüz oldu, hala haber alamadık bekliyoruz. Çocuğumuzu istiyoruz biz çocuğumuzun peşindeyiz başka bir şey peşinde değiliz. Çocuğumuzu alıp buradan gitmeyi düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizden bir haber bekliyoruz, bir an önce çocuklarımızı istiyoruz. Eyleme katılanların sayılar artıyor destekler çoğalıyor. Çocuğumdan haber almayalı 5 yıl oldu, dile kolay 5 yıl. Yüreğimiz ve ciğerimiz yandı" dedi.

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