Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin HDP İl başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 12'ye yükseldi.



PARMAĞINI PARÇALADILAR

Fevziye Çetinkaya'nın başlattığı oturma eylemine daha sonra Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer, Meryem Savur, Sabiha Balta ve Hediye Begdaş ile polis ve asker aileleri Songül Altıntaş, Şadiye Özbey, Emine Kaya ve Rahime Uyumaz katılmıştı.

İFTİRA ATTILAR

Bu ailelere dün de Aysel Koyun katıldı. 17 yaşındaki oğlu Neşat Koyun'un kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Aysel Koyun, "Oğlum 4 yıl, 7 ay, 21 gündür terör örgütünün elinde rehin tutuluyor. Rehin çünkü oğlum kandırılarak götürüldü. Kaybolduktan kısa süre sonra oğlumun fotoğrafını bir internet sitesinde gördüm. O dönem girişimlerde bulunduk ama oğlumu alamadım. Götürüldükten iki yıl sonra Irak'ta sözde eğitim sırasında yaşanan patlamada parmaklarının parçalandığını öğrendik. 'Yaralı oğlumu verin' dedim, parmakları parçalanmasına rağmen onu bana vermediler. Neredeyse 2 yıldır haber alamıyoruz" ifadesini kullandı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndaki yöneticiler, yüreği yanan ailelere "AK Parti sizi para vererek buraya gönderdi" iftirasında bulundu. Eşi Ayşegül Biçer ile birlikte oturma eylemine katılan baba Rauf Biçer, "Benimle görüşme yapmak için içeri çağırdılar. Başkanın odasına gittik. Benden eylemi sonlandırmamı istediler, bana 'gidin AK Parti'nin önünde eylem yapın' dediler. Ben de 'Oğlum en son buraya girdikten sonra ortadan kayboldu, binaya girişinin görüntüleri var, oğlumu siz kaçırdınız' yanıtını verdim. Bunun üzerine içlerinden bazıları, 'AK Parti size para verip buraya gönderdi' deyince tepki gösterip çıktım. Oğlumu almadan eşim ve ben buradan ayrılmayacağız" diye konuştu. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ve HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan, ailelerin partinin il binası önünden kaldırılması için polislerle görüştü. Görüşmenin ardından Aydeniz, il binasına girerken, oturma eylemi yapan ailelere Kürtçe "Merhaba, Kolay gelsin sizlere" dedi. Bunun üzerine aileler, Aydeniz'e, "Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de bizimle dalga geçiyorlar" ifadesiyle tepkilerini dile getirdi.



SOSYAL MEDYA LİNCİNE TEPKİ

10 aydır kayıp olan oğlu için HDP önünde salı gününden beri oturan Ayşegül Biçer, bugün de gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyadan kendilerini eleştiren kullanıcılara tepki gösteren Ayşegül Biçer, "Hiçbir gelişme yok, hiçbir haber yok ne ses var ne seda. Bu kadar acının üstüne sosyal medya hesaplarından çok çirkin sözler kullanılıyor. Onların bizi anlamasını bekliyorum; anneleri, babaları, kardeşleri. Sizin evladınız olması gereken yerde diye kullandığınız kelimeler, insanlığa yakışmayan kelimelerdir. Ben sadece tek bir şey diliyorum; hani diyorlar ya makarnaymış, paraymış onun için orada oturuyorlar. Gelsinler sadece bir tane evim var onu da onlara vereceğim" dedi.





BENİM OĞLUM DAĞDA, SENİN KIZIN KAYAK PİSTİNDE

HDP binası önündeki eyleme katılan ailelerden, 17 yaşındaki Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlu ve kızına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları binaya asarak "Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da, kızı ise kayak pistinde" diyerek tepki gösterdi. Baba Celil Begdaş, "Onların çocukları Fransa'da lüks araçlarla gezip mangal keyfi yaparken benim oğlumu dağa götürdüler. Ben ömrümde Fransa'yı görmemişim lüks aracı bırakın bisikletim yok. Artık yeter. Biz inşaatlarda çalışıyoruz. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

TİLKİ GİBİ SAKLANMAYIN

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde eylemlerine devam ettiği sırada bir HDP'linin "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" söylemi gerginliğe neden oldu. Teröristler tarafından polis oğlu kaçırılan acılı baba Şehmuz Kaya, "Ben çocuğumu PKK'ya gitmesi için polis yapmadım" dedi. Eşinin yanında terör örgütü mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya, kendisine laf atarak binaya giren HDP'lileri "Tilki gibi saklanmayın. Lanet olsun gelip 'Oğlunu sen gönderdin' diyor. Kürtlüğü sizden mi öğreneceğim, ben Mardinliyim o lafı söyleyen adamsa çıksın karşıma. 3 kadının yanında oğlumu kaçırdınız, şimdi de gelip 'siz gönderdiniz' diyorsunuz. 5 yıldır haber alamıyorum oğlumdan" diye isyan etti. "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" diyen S.S.'nin polis tarafından ifadesi alındı.

STK'LAR VE GENÇLERDEN DESTEK

Çocukları dağa kaçırılan acılı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ederken, Anda Yaşam Derneği ile bir grup üniversite öğrencisi ve bazı STK'lara üye gönüllüler ailelere psikolojik destek verdi ve kumanya dağıttı. Örgüt yanlısı bir internet sitesinin "Polisler, ailelere yyiecek dağıtıyor" şeklindeki algı oluşturmaya çalışan haberlerini yalanlayan gönüllü gençler "Biz kendi imkanlarımızla ailelere destek vermeye geldik" dedi. Yapılan yardım sonrası konuşan er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, "Para aldığımızı söylüyorlar, çocuklarımızı sattıklarımızı söylüyorlar, ayıp. Bunlar söylenecek söz mü bizlere" diyerek HDP'ye tepkisini dile getirdi.

SABAH