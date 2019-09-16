Dünyanın merakla beklediği kritik zirve başladı!

Başkan Erdoğan ve Ruhani, Suriye konusunda baş başa görüşme gerçekleştirecek. İlerleyen saatlerde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin de Çankaya Köşkü'ne gelecek.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Erdoğan, Çankaya'da Putin ve Ruhani ile ayrıca baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde başta ABD ile gerilim yaratan S-400'ler olmak üzere SU-35'ler ile savunma sanayisi ve ekonomik ilişkiler de değerlendirilecek. Liderler, görüşmelerin ardından ele alınan konuları da basın toplantısıyla duyuracak. Altıncı zirvenin yapılması kararı alınırsa Tahran'da gerçekleşecek. Tahran'da gerçekleşen dördüncü zirvede, İran yönetimi zirveyi canlı yayınlama kararı almıştı. Bugün gerçekleşecek zirvede de benzeri bir adım atılıp atılmayacağına toplantının hemen öncesinde karar verilecek.

ANA GÜNDEM İDLİB

Beşincisi bugün gerçekleşecek zirvede İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki gelişmeler detayları ile değerlendirilecek. Türkiye'nin Fırat'ın batısında oluşturduğu fiili güvenli bölge ile Fırat'ın doğusunda ABD ile birlikte oluşturmayı güvenli bölgenin detayları, bunun için atılacak adımlar, Suriye'deki siyasi geçiş süreci ile Anayasa Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalar, güvenli bölgelere mültecilerin yeniden dönüşü, İdlib'den olası göç için alınacak önlemler konuları değerlendirilecek. Üç lider toplantıda İdlib mutabakatının uygulanmasına ilişkin süreci de değerlendirecek. Üç milyonu aşkın insanın yer aldığı İdlib bölgesinden olası bir göç durumunda Erdoğan, dünyaya sorumluluk alınması çağrısı yapmış ve "Kapıları açarız" açıklamasında bulunmuştu.