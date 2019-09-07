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'li vekilden oturma eylemi yapan annelere skandal hareket!

'da çocuğu dağa kaçırılan annelerin binasının önünde başlattığı oturma eylemi, 5. güne girdi. Eyleme katılan aile sayısı 12'ye yükseldi. Gözü yaşlı aileler, HDP'li Aydeniz'e ateş püskürdü.



Diyarbakır'da çocuğu dağa kaçırılan annelerin binasının önünde başlattığı oturma eylemi, 5. güne girdi. Eyleme katılan aile sayısı 12'ye yükseldi. 17 yaşındaki oğlu Fırat Savur'un tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne Meryem Savur, HDP'ye tepki gösterdi. Gözü yaşlı annelerden Ayşegül Biçer de "HDP il binası Kandil'in ana merkezi olmuş" dedi. Geçen aylarda polisin kolunu ısıran HDP Milletvekili Saliha Aydeniz de HDP binasına gitti. Oturma eylemi yapan ailelere Kürtçe "Kolay gelsin" dedi. Bunun üzerine aileler, Aydeniz'e, "Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de bizimle dalga geçiyorlar" diyerek tepki gösterdi.



Gözü yaşlı aileler, HDP'li Aydeniz'e ateş püskürdü.


HÜSEYİN KAÇAR

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