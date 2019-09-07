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  • 07.09.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 17:41

Evlat nöbetindeki acılı annelere bir destek de 'lardan!

'da çocukları tarafından kaçırılan annelerin il binası önündeki eylemlerine destekler çığ gibi büyüyor. Acılı annelere bazı siyasilerin ve ünlü isimlerin ardından 'lardan da destek geldi. STK'lar tarafından yapılan ortak açıklamada " Kuruluşları temsilcileri olarak bugün, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanındayız! Bu cesur Anadolu kadınlarının çocuklarını geri almak için verdikleri haklı mücadeleyi bütün kalbimizle destekliyoruz" denildi.

Evlat nöbetindeki acılı annelere bir destek de STK'lardan!

Çocukları tarafından dağa kaçırılan ve 'nin İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere 'lardan destek geldi. STK'lardan yapılan destek açıklamasında, " Kuruluşları temsilcileri olarak bugün, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanındayız! Bu cesur Anadolu kadınlarının çocuklarını geri almak için verdikleri haklı mücadeleyi bütün kalbimizle destekliyoruz" ifadelerine yer verildi

İşte STK'ların Diyarbakırlı annelere destek açıklaması;

Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri olarak bugün, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanındayız! Bu cesur Anadolu kadınlarının çocuklarını geri almak için verdikleri haklı mücadeleyi bütün kalbimizle destekliyoruz!

Bir anne için dünyada evladından daha kıymetli hiçbir varlık yoktur. Çocuklarının ayağına taş değse yüreği titreyen annelerin, günlerdir süren eylemleri Türkiye gündemindeki yerini korumaktadır.

Annelerimizin bu isyanı, elinde binlerce masum insanın kanı olmasına rağmen her fırsatta kadın haklarından dem vuran, annelik duyguları üzerinden timsah gözyaşları döken eli kanlı örgüt ve uzantılarının gerçek yüzünü gösteren ibretlik bir durumdur.

Diyarbakırlı annelerin Hacire Akar ile başlayıp Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer'le devam eden 'Evladımı geri istiyorum!'çığlıkları gün geçtikçe büyümüş ve bugün 12 aileye ulaşmıştır.

Bu eylem, sadece annelerin değil, aynı zamanda babaların da büyük bir inançla sürdürdükleri samimi bir mücadeledir.

Bizler, hepimizin ortak acısı olan bu zulmün karşısında sivil direnişleriyle duran; barışın ve huzurun yanında olduklarını bütün dünyaya gösteren; büyük bir inançla hak, hukuk ve özgürlük mücadelesi veren, evlatlarına kavuşabilmek için nöbet tutan kadınların ve cesur ailelerin yanındayız.

Ailesinden koparılan her bir genç, evine dönünceye kadar gerekli bütün hukuki çalışmaları yapacağımızı ve bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

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