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'li 'nden heykel skandalı

Heykeller yetmedi. şimdi de Gazi'nin öğretmeni 'nin heykelini dikti. Fesini bile benzetemedi.

Fes artık
'li belediyeler, heykel yarışına girdi. Ancak Atatürk'e benzemeyen eserler büyük tepki çekti. Bundan korkan İstanbul ise rotayı Ata'nın öğretmenine çevirdi.



Başkan Benli, ilçeye 'nin heykelini diktirdi. Fakat, bırakın yüzünü fesi bile aslına hiç benzemedi. Vatandaş feryat etti: Bu kadarına da pes artık!




Şemsi Efendi, 1851-1917 yıllarında yaşadı. Selanik'te Atatürk'e okuma yazmayı öğretti.

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