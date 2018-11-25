CHP'li belediyeler, heykel yarışına girdi. Ancak Atatürk'e benzemeyen eserler büyük tepki çekti. Bundan korkan İstanbul Avcılar Belediyesi ise rotayı Ata'nın öğretmenine çevirdi.
Başkan Handan Toprak Benli, ilçeye Şemsi Efendi'nin heykelini diktirdi. Fakat, bırakın yüzünü fesi bile aslına hiç benzemedi. Vatandaş feryat etti: Bu kadarına da pes artık!
Şemsi Efendi, 1851-1917 yıllarında yaşadı. Selanik'te Atatürk'e okuma yazmayı öğretti.
Başkan Handan Toprak Benli, ilçeye Şemsi Efendi'nin heykelini diktirdi. Fakat, bırakın yüzünü fesi bile aslına hiç benzemedi. Vatandaş feryat etti: Bu kadarına da pes artık!
Şemsi Efendi, 1851-1917 yıllarında yaşadı. Selanik'te Atatürk'e okuma yazmayı öğretti.
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