CHP'li belediyelerde heykel dikme yarışı tam gaz!

CHP'li Kadıköy ve Bornova Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokakları yeni yıl için süsledi. Heykel yapmaktan başka bildiği olmayan, halka dokunan hiçbir icraatın altında imzası olmayan CHP belediyeleri bu kez de Noel Baba heykelleri ile gündeme geldi.





YILBAŞINA ÖZEL KONSEPT

Yönettikleri il veya ilçelerde, genellikle diktikleri heykellerle icraat sergileyen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, yeni yıla özel Noel Baba konseptini seçti.

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi, İzmir'de ise Bornova Belediyesi 1 Ocak 2019'a bir hafta kala Noel Baba heykellerini dikti.







ATATÜRK'E BENZEMEYEN HEYKELLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kadıköy ve Bornova'daki heykeller; heykel partisi CHP'nin bu tarz icraatlerle ilk gündeme gelişi değil. CHP yakın zaman önce İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan bir heykeli yeniden yaptırmış, hem bu icraatı, hem de edilen masraf sebebiyle eleştirilerin hedefinde olmuştu.



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HEYKELİ BİLE BECEREMİYORLAR

Heykel dikmekte birbiriyle yarışan CHP'li belediyelerin bir diğeri ise Avcılar Belediyesi idi. Atatürk'e benzemediği için eleştirilerin odağında olan heykel olayından korkan İstanbul Avcılar Belediyesi; rotayı Ata'nın öğretmenine çevirmişti.

Başkan Handan Toprak Benli, ilçeye Şemsi Efendi'nin heykelini diktirmiş, fakat, bırakın yüzünü fesi bile aslına hiç benzememişti.