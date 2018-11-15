CHP'li Buca Belediyesi kent meydanına Atatürk heykeli dikti. Ne yazık ki Ata'ya hiç benzemedi.
Görenler tepki gösterdi: Belediye, hizmetlerini yapmıyor ki Gazi'nin heykelini doğru yapabilsin...
BU HEYKELİ YAPTILAR
ATA'YA BENZEMEDİ BRANDAYLA KAPATTILAR
Görenler tepki gösterdi: Belediye, hizmetlerini yapmıyor ki Gazi'nin heykelini doğru yapabilsin...
BU HEYKELİ YAPTILAR
ATA'YA BENZEMEDİ BRANDAYLA KAPATTILAR
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