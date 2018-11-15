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heykel yapmayı bile beceremedi

hizmet yerine heykeli seçti. Onu yapmayı bile beceremedi.

Heykel tıraş
'li Buca Belediyesi kent meydanına Atatürk heykeli dikti. Ne yazık ki Ata'ya hiç benzemedi.
Görenler tepki gösterdi: Belediye, hizmetlerini yapmıyor ki Gazi'nin heykelini doğru yapabilsin...



BU HEYKELİ YAPTILAR



ATA'YA BENZEMEDİ BRANDAYLA KAPATTILAR



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