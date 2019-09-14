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  • 14.09.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 16:31

Son dakika... sanığı eski savcı yeniden gözaltında

Yargılandığı mahkemece serbest bırakılan sanığı eski savcı hakkında Nöbetçi tarafından ‘yakalama’kararı çıkarıldı. Avcı ’de yeniden gözaltına alındı.

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

'nün 'Selam Tevhid' davasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada, aralarında 'nın da bulunduğu 3 sanığın şartıyla tahliye edilmişti.

Sabah'tan 'ın haberine göre; Yargılamayı yapan 14. heyeti, tutuklu sanıklar Gültekin Avcı ve Ensar Doğan'ın tutuklukta geçirdiği süreyi, sanık 'ın ise mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Heyet, adli kontrol şartları kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu sanıklara karakolda haftada bir imza atma yükümlülüğü getirmişti.

Avcı bu arada 'de tutulduğu cezaevinden tahliye edildi.

Tahliye kararlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine dosya İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından masaya yatırıldı. Nöbetçi İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün önemli ismi Gültekin Avcı hakkında 'yakalama'kararı çıkardı.

Karar gereği Avcı yeniden aranmaya başlandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karabağlar ilçesinde bir akrabasının evinde gözaltına alınan Gültekin Avcı yeniden cezaevine konacak.

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