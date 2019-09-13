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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 23:27

yönetimindeki 'nde suya

'li yönetimindeki 'nden suya geldi. Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla ve 'nin "hayır" oyuna rağmen, suya yüzde 20'lik zam oy çokluğuyla kabul edildi.

Zulmün adresi bu kez Antalya! CHP'li belediyeden suya zam

Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Su ve Atıksu İdaresi () Genel Kurulu yapıldı.

AK PARTİ VE MHP ZAM KARARINA "HAYIR" DEDİ
Kurulda, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Antalya'da suya 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 uygulanması yönündeki teklif sunuldu. ve 'nin "hayır" oyuna rağmen, suya yüzde 20'lik zam oy çokluğuyla kabul edildi.

Antalya'da öğrenim gören ve ailesiyle yaşamayan üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği evlerden 5 tonluk su ücreti alınmayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, belediyenin geçen dönem ASAT'ın 230 milyon lira parasını kullandığını, önceki dönem yapılması gereken zamların ler nedeniyle ertelendiğini belirtti.

" yüzde 90'ın üzerinde zam geliyor. Seçime giderken niye alacakları vatandaşlardan almadınız? İlgili bürokratlar yüzde 33 oranında zam yapılmazsa ASAT'ın ayakta duramayacağını söyledi. Bu fiyatları her yönüyle masaya yatırdık." diyen Böcek, suya zammın gerekli olduğunu savundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise bu zammın büyükşehir belediyesine bir yıl içerisinde sağlayacağı katkının 15 milyon lira olduğunu belirterek, ASAT'ın alacaklarının tahsil edilmesi durumunda zamma gerek kalmayacağını söyledi.

"EN PAHALI SUYU İÇER DURUMA GEÇECEĞİZ"
'nin meclisteki grup sözcüsü Deniz Filiz, mevcut yatırımların sürmesi için zammın zorunlu olduğunu, birçok ilde yüzde 25 civarında zammın uygulandığını kaydetti.

AK Parti'nin sözcüsü Ali Çetin ise "En ucuz suyu Antalya içerken, şimdi en pahalı suyu içer duruma geçeceğiz. Zammın mantıklı olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

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