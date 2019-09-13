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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 22:27

annelerine destek konvoyu yola çıktı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutarak, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden annelere destek amacıyla 'dan bir grup gönüllü 'a uğurlandı.

Diyarbakır annelerine destek konvoyu yola çıktı

Etiler Mahallesi'ndeki Hacı Yusuf Öztürk Camisi önünde bir araya gelen gönüllüler, yola çıkmadan önce basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç, 15 Temmuz'da oğlu şehit olan bir anne olarak evlat acısını en iyi kendisinin bildiğini söyledi.

"CİĞERİ YANAN BİR ANNE NE KORKAR NE DE ÇEKİNİR"
annelerine destek olmak için tüm annelere çağrıda bulunan Kılınç, "Oraya destek olmaya gitmek isteyen anneler hiçbir şekilde korkmasınlar, cesur olsunlar. Çünkü ciğeri yanan bir anne zaten ne korkar ne de çekinir. Oraya gidip destek olmak zorundalar. Çevre illerdeki bütün herkesin de bir an önce oraya gidip ailelere destek olması gerekiyor. , İçişleri Bakanımız da destek oluyor." diye konuştu.

Akdeniz Dayanışma Platformu (ADAP) adına konuşan Yasemin Arslan ise Diyarbakır annelerinin durumunun masum ve sivil bir hareket olduğunu belirtti.

Açıklamanın ardından gruptakiler araçlarla Diyarbakır'a doğru yola çıktı.


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