Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.09.2019 08:09
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 08:09

Bir skandal daha! ile el ele 'i bastılar!

Göreve geldiği günden bu yana zamlar ve işçi kıyımlarıyla gündemde olan ’li yönetimi, bir skandala daha imza attı. ’e bağlı Gıda-İş sendikası, CHP üyeleriyle birlikte Halk Ekmek’in fabrikasını bastı. ’te Hak-İş’e bağlı Sendikası, yetkili sendika olduğu için fabrikaya girişe izin vermedi. Yetkili sendika Daire Başkanı Göksel Şengül, “40 yıldır hiçbir desteğini almadık. Ancak önceki gün gördüğümüz manzara karşısında şoke olduk. Bir partinin meclis üyeleri, bir sendika başkanıyla fabrikaya gelerek açıkça taraf olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

Bir skandal daha! CHP ile DİSK el ele İstanbul Halk Ekmek'i bastılar!

Vatandaşın ekmeğinin yanı sıra işçilerin ekmeğine de göz koyan, işçiye önce sendikal baskı yapan, ardından da işten çıkaran 'li yönetimi, önceki gün 'in (İHE) Cebeci fabrikasında bir skandala imza attı.

'e bağlı Gıda-İş Sendikası'nın Başkanı ve beraberindeki heyet, İHE'nin fabrikasını bastı. Hak-İş'e bağlı Sendikası, yetkili sendika olmasından dolayı Seyit Aslan ve beraberindeki heyetin fabrikaya girmesine izin vermedi.

Bunun üzerine Gıda-İş Sendikası üyeleri, Sultangazi CHP Meclis üyeleriyle birlikte fabrika önünde provakasyon yaptı.

CHP AÇIKÇA DİSK'IN TARAFINDA
Hak-İş'e bağlı Öz Gıda İş Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün, "Biz döneminden beri burada yetkili sendikayız. 40 yıldır hiçbir desteğini almadık. Ancak önceki gün gördüğümüz manzara karşısında şoke olduk. Bir partinin meclis üyeleri, bir sendika başkanıyla fabrikaya gelerek açıkça taraf olduğunu gösterdi" dedi.

DİSK Gıda-İş Sendikası yöneticilerinin işçilere üyelik baskısı yaptığını anlatan Şengün, şöyle konuştu: "'Artık parti değişti. AK Partili işçileri işten çıkaracağız. Buradaki sendikayı da göndereceğiz' şeklinde söylemlerle işçi arkadaşlarımızı provoke etmeye çalışıyorlar. İşçi arkadaşlarımız, önceki gün iş çıkışı, bu tavırları nedeniyle DİSK'i protesto etti."

İBB'DEN ÇIKARILAN İŞÇİLERE DE "DİSK'E YE OLUN İŞTEN ÇIKARILMAYIN" DENİLMİŞTİ
CHP'li İBB yönetiminin işçi kıyımı nedeniyle belediye önünde ekmek nöbeti tutan Eyüp Karga, "İSPARK'ta yetkili sendika HAK-İŞ'ti. Benim de üyeliğim vardı. Biz kovulmadan 1,5 ay önce, seçimlerden hemen sonra DİSK'ten temsilciler geldi. 'Bizim Genel Başkanımız, 'ndan teminat aldı. DİSK'e geçenler işten kovulmayacak' dediler." İfadelerini kullanması CHP'nin DİSK ile olan iş birliğini açıkça gözler önüne serdi.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
mecit. mecit.

chp nin rezaletleri ne zaman bitecek ,,hiç boşuna beklemeyin koltukta kaldıkları sürece devam eder..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.09.2019 08:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBir skandal daha! CHP ile DİSK el ele İstanbul Halk Ekmek'i bastılar!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri