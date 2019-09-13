Ankara'da su zammına AK Parti ve MHP dur dedi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin ve EGO Genel Müdürlüğünün 2020-2024 yıllarına ait stratejik planına ilişkin Başkanlık yazılarının görüşülmesi gelecek aya ertelenirken bazı imar değişikliği planları imar komisyonuna sevk edildi.

Yavaş, geçen ay Hukuk ve Tarifeler Komisyonunda AK Parti ve MHP'li üyelerce reddedilen ancak bugün Meclis'e sunulan ve su fiyatlarında kullanım miktarına göre kademeli artış yapılmasını içeren maddeyi görüşmeye açtı.





"TEKLİFİ REDDEDİLDİ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, kademeli artış teklifinin su fiyatlarına zam anlamına geldiğini belirterek, buna karşı olduklarını vurguladı.

Altunışık, "Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki yıllarda yatırımlarını yaparken bankalardan çok fazla borçlanmak yerine ASKİ'nin kaynağını kullanarak faiz giderlerini düşük tutmak amacıyla yapmıştır. Bu para Ankara'nın her noktasında hizmet için kullanılmıştır. Böylece belediyemizin bütçesinde milletimizden ödenen para faize gitmedi, hizmete dönüştürüldü." diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan da kademeli artış teklifinin Ankara'daki her aileyi etkileyeceğini belirterek, su fiyatlarına zam yapılmasına karşı olduklarını söyledi.





İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ise bazı ilçelerde yapılması gereken acil yatırımlar olduğuna dikkati çekerek, ilgili teklifin reddedilmemesini ve tekrar ele alınmasını önerdi.

Başkan Yavaş'ın oylamaya sunduğu madde reddedildi.

