Af yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Af bekleyen kader mahkumları ve aileleri, af yasasının ne zaman Meclis'e geleceğini araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi'nde sona gelindiğini açıklamıştı. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir. Peki Ekim ayında af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte 13 Eylül af ile ilgili son gelişmeler