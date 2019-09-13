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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 10:06

Devlet Bahçeli'den son dakika af yasası açıklaması! Af ne zaman çıkacak?

af yasası haberleri oldukça merak ediliyor. Af yasası ile ilgili gelişmeler sürerken son dakika açıklamaları ardı ardına geliyor. Bu bağlamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklama yapıldı. Açıklamayı haber detayımızdan okuyabilirsiniz. Af paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı , yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. İşte son dakika açıklaması ve Ekim'de ceza indirimi ve çıkacak mı detayları haberimizde

Devlet Bahçeli'den son dakika af yasası açıklaması! Af ne zaman çıkacak?

Af yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Af bekleyen kader mahkumları ve aileleri, af yasasının ne zaman Meclis'e geleceğini araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi'nde sona gelindiğini açıklamıştı. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir. Peki Ekim ayında af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte 13 Eylül af ile ilgili son gelişmeler

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