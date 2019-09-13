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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 10:19

Pazartesi günü dünyanın gözü ’nde olacak! Üçlü zirvenin ana gündemi

Başkan Erdoğan, pazartesi günü ’nde krizinin çözümü için Putin ve Ruhani ile bir araya gelecek. ’deki gelişmelerin ana gündem olacağı üçlü zirvede Fırat’ın doğusundaki durum da ele alınacak.

Dünyanın gözü Çankaya Köşkü’nde olacak!

'deki gelişmelerin değerlendirileceği kritik öneme sahip --İran üçlü zirvesi, pazartesi 'da gerçekleşecek.

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı , 'nin katılacağı zirvede Fırat'ın doğusundaki gelişmeler, İdlib'teki son durum ile "Anayasa Komisyonu"nun çalışmaları detaylı değerlendirilecek. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin gözü de 'nde gerçekleşecek toplantının sonunda yapılacak açıklamalarda olacak.

İDLİB DÜĞÜMÜ
Türkiye-Rusya-İran arasında 'nin konuşulacağı liderler zirvesinde İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki gelişmeler detayları ile değerlendirilecek. Türkiye'nin Fırat'ın batısında oluşturduğu fiili ile Fırat'ın doğusunda ABD ile birlikte oluşturmayı hedeflediği Irak sınırına kadarki güvenli bölgenin detayları, güvenli bölge için atılacak adımlar, Suriye'deki siyasi geçiş süreci ile 'nun yürüttüğü çalışmalar, güvenli bölgelere mültecilerin yeniden dönüşü, İdlib'den olası göç için alınacak önlem konuları değerlendirilecek.

Üç lider toplantıda İdlib mutabakatının uygulanmasına ilişkin süreci de değerlendirecek. 3 milyonu aşkın insanın yer aldığı İdlib bölgesinden olası bir göç durumunda Erdoğan, dünyaya sorumluluk alınması çağrısı yapmış ve "Kapıları açarız" açıklamasında bulunmuştu.

Liderler, PYD-YPG terör örgütleriyle ortak mücadele konusunda ve rejimin ihlallerinin son bulmasına ilişkin konuları da toplantıda değerlendirecek. Erdoğan'ın Çankaya'da Putin ve Ruhani ile ayrıca baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde başta ABD ile gerilim yaratan S-400'ler olmak üzere SU-35'ler ile savunma sanayisi ve ekonomik ilişkiler de değerlendirilecek. Erdoğan, Putin ve Ruhani, görüşmelerin ardından ele alınan konuları da basın toplantısıyla duyuracak.

ZİRVENİN ARDINDAN ABD YOLCUSU
Üçlü zirvelerin ilki 22 Kasım 2017'de Rusya'nın Soçi kentinde; ikincisi 4 Nisan 2018'de Ankara'da; üçüncüsü 7 Eylül 2018'de Tahran'da; dördüncüsü 14 Şubat 2019'da Soçi'de yapılmıştı. Bir sonraki zirve ise Tahran'da yapılacak. Erdoğan bu zirvenin hemen ardından 20 Eylül'de ise Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gidecek. ABD'de birçok görüşmenin ana çerçevesini Suriye konusu oluşturacak.

Erdoğan, üçlü zirvenin ardından ayrıca ikinci dörtlü zirveye de ev sahipliği yapacak. Türkiye; Rusya, Fransa, Almanya liderlerinin de katılımıyla İstanbul'da ikinci dörtlü zirve gerçekleşecek.

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