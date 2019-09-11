EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda EYT ile ilgili yaşanan gelişmeleri vatandaşlar yakından takip ediyor. Bu amaçla Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, emeklilikte yaşa takılan ve aylık bağlanma oranı sonucunda emekli maaşları düşen vatandaşlara ilişkin soru önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Geçmiş dönemde 8 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. Peki EYT yasası kimleri kapsıyor? Son dakika EYT haberleri sayfamızda.