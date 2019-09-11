Af yasası son dakika... MHP'nin gündeme getirdiği af yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Af ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden kader mahkumları ve aileleri, yasanın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Yargı açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'nde sona gelindiğini açıklamıştı. Peki, genel af ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasasında son gelişmeler neler? İşte 11 Eylül af yasası açıklamaları...

AF VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

30 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.