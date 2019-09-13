Quaresma'dan flaş iddia: Fikret Orman bana karşılıksız çek verdi!

Beşiktaş'tan sezon başında ayrılarak Kasımpaşa'ya imza atan Ricardo Quaresma, BeIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman için "Benim için var olmayan birisi" derken siyah-beyazlı taraftarlara sevgi dolu mesajlar gönderdi. Quaresma, Emre Belözoğlu ve Cristiano Ronaldo'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

İşte Quaresma'nın açıklamaları;

"Fikret Orman, yüzüme karşı asla konuşmadı. Serdar Adalı ile konuştuk. Beşiktaş'ta maaşlar 5 aydır yatmıyordu. Orman, bu borçların kapanması için çek verdi. Bankaya çeki bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı. Beşiktaş Başkanı artık benim için var olmayan birisi. Veda etmeme bile izin vermedi. Beşiktaş'ta herkes beni evladı yerine koymuştu. Transferin bitmesine 5 gün kala bana kadro dışı kaldığım açıklandı. Sportif Direktörün bana söylemesi de ayrı bir olaydı."

"VODAFONE PARK ATMOSFERİNİ ÖZLEYECEĞİM"

Onlara çok büyük hayranlık duyuyorum. Minnettar olmam gereken bir grup varsa o da Beşiktaş taraftarı. Kötü oynadığım maçlarda dahi beni desteklediler, bu hayatım boyunca unutmayacağım bir şey. Vodafone Park atmosferini ve Beşiktaş'ı özleyeceğim. Orada ailemle beraber çok güzel zamanlar geçirdik. Beşiktaş, her zaman şampiyonluklar kazanmasını istediğim bir kulüp olarak kalacak.

Trivela, tanrının bana hediyesi. Futbolda trivela ile iz bıraktığımı düşünüyorum. Tanrıya şükrediyorum ki bu yeteneği bulabildim ve bununla futbolda iz bırakabildim.

FUTBOLA DEVAM…

"Bu sezon benim son sezonum olmayacak. Çünkü hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendimi iyi hissediyorum. Geçen senelerde gösterdiğim performansı ve profesyonelliği Kasımpaşa'da da göstermeye çalışacağım."

Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var. Saha içinde bulunduğu zaman yarattığı farkı görebiliyorsunuz. Bence genç Türk oyuncular için oldukça iyi bir örnek. İzlemeleri ve takip etmeleri gereken bir örnek.

'Fenerbahçe veya Galatasaray'dan cazip bir teklif gelseydi kabul eder miydi?' sorusuna Ricardo Quaresma: "Zor bir soru değil, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama malesef Beşiktaş başkanı beni istemedi. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak benim için çok kolay değil çünkü Beşiktaş'ı ve taraftarlarını çok seviyorum. Her zaman söylüyorum, Porto ve Beşiktaş, benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar."