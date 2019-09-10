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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 19:12

Ekim ayında çıkacak mı? nasıl olacak? İşte

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde ndaki son gelişmeler mahkum yakınlarının gündeminde bulunuyor. Başkan Erdoğan tarafından aylar önce ceza infaz yasası hakkında müjde verilmişti. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelen konular arasında af yasası ve olacak. Bu nedenle Ekim ayında sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, af yasası ve ? İşte ...

Ekim ayında af yasası çıkacak mı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada Yargı Reformu Strateji Belgesine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamlarının ardından af yasası hakkında araştırmalar artış gösterdi. Bir süredir gündemde yer alan af yasası ve ceza indiriminin nasıl olacağı, mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Peki, Ekim ayında af yasası çıkacak mı?

EKİM AYINDA AF YASASI ÇIKACAK MI?

Ceza indirimi ve af yasasının Meclis açıldığında gündeme gelen ilk konulardan birisi olması bekleniyor. Ayrıca Yargı Reformu Strateji belgesinin akabinde ceza indiriminde de kapsamlı bir değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenleme neticesinde infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılacak.

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