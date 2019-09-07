CHP’li belediyelerde zam furyası sürüyor! Kervanın lideri İmamoğlu

Seçim öncesi zam yapmayacaklarını söyleyip çeşitli vaatlerde bulunarak oy toplamaya çalışan CHP'li belediye başkanları koltuğa oturur oturmaz düğmeye bastı. Ulaşımdan suya, taksiden okul servislerine kadar pek çok alanda zam yapıyorlar. Yaptığı zamları örtmek için Yenikapı şovuna sarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünü yaptığı kazık furyası kervanına Muğla, Aydın, Adana ve Ankara belediye başkanları da katıldı.

ADANA DA VATANDAŞA ACIMADI

CHP'lı Adana Belediye Başkanı Zerdan Karalar da vatandaşa acımadı. Gelir gelmez yolcu taşıma ücretlerine zam yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, toplu taşıma ücretleri 2 Eylül itibarıyla zamlandı. Özel halk otobüslerinde yolcu taşıma ücretleri; öğrenciler için 1.50 TL'den 1.70 liraya, sivil vatandaş için ise 2.30 TL'den 2.80 liraya yükseltildi. Minibüs ücretleri de öğrenciler için 1.80 TL'den 1.90 liraya, sivil vatandaş için 2.60 liradan 2.95 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA ULAŞIMA ZAM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye otobüsleri başta olmak üzere taksi ve dolmuş ücretlerinde yüzde 33'e varan oranda zam yaptı. Otobüslerde fiyat 2.50 TL'den 3.25 liraya yükseldi. Aktarım ücreti 1 TL'den 1.60 liraya, dolmuş ve minibüslerde kısa mesafe 3 TL'den 3.50 liraya, uzun mesafe 3.5 TL'den 4 liraya çıktı. Okul servislerinde ise en kısa mesafe yıllık bin 818 TL'den 2 bin 54 liraya yükseldi. Ankara'da toplu taşıma ücretlerinin ardından suya da zam yapılması gündemde. Ankara Büyükşehir Belediyesi, su ücretlerinde 'kademeli tarife' uygulamasına geçmeye hazırlanırken, son kararı meclis verecek.

MUĞLA VE AYDIN DA FİYATI ARTIRDI

CHP'lı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 1 Temmuz'da şehir genelinde ulaşıma yüzde 20 ila 45 arasında zam yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da il genelinde halk minibüsleri ile şehir içi minibüslere yönelik yüzde 20 oranında zam uyguladı. Şehir içi dolmuşlarda öğrenci 2 lira, tam 2.50 lirayken, yeni fiyat tarifesine göre, öğrenci 2.50 lira, tam ücret ise 3 lira oldu. İlçelere giden minibüslere de yüzde 20 oranında zam geldi.

ÖĞRENCİYE DE İNSAF ETMEDİLER

Seçımden önce "yaşı küçük çocuklara ücretsiz okul servisi sunacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, okul servis ücretlerine zam yapmaktan da geri durmadı. Öğrenci okul servis ücretlerine yüzde 13 zam geldi. En kısa mesafe ücreti 243 lira oldu. Ayrıca "24 saat ulaşım" diyen İmamoğlu, gece hizmet verecek olan toplu taşıma araçlarında "farklı tarife" uygulanacağını açıkladı. Buna göre 00.30-05.30 arasında belediyenin toplu taşıma araçlarını ya da metroyu kullananlar 2 katı ücret ödeyecek. Şehir hatları İstinye-Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 zam gelirken, Harem-Sirkeci araç geçiş ücreti yüzde 10 arttı. Zam yağmurundan Hamidiye Su da nasibini aldı. 9 lira olan 19 litre damacana su 11 liraya, 1 TL olan 0.5 litrelik küçük sular ise 1.5 liraya satılmaya başlandı.

KERVANIN LİDERİ İMAMOĞLU!

Yerel seçimler öncesinde vatandaşlara bol keseden vaatler dağıtan CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra söylediklerinin tam tersini yaptı. Propaganda döneminde ulaşımın pahalı olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez ulaşım ücretlerine yüzde 25 zammı yapıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve işletmelerde vatandaşa kaliteli ve ucuza hizmet sözünü verdi. Ancak sosyal tesislerde yüzde 20 zam kararı alındı. İSPARK ücretlerine de zam yapan İmamoğlu vatandaşın tepkisi üzerine geri çekmek zorunda kaldı. İmamoğlu'nun talimatıyla İSBİKE (akıllı bisiklet paylaşım sistemi) fiyatı da yüzde 40 arttı. İSBİKE'da saatlik 2.5 lira olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Vatandaşın abonelikler için ödeyeceği fiyat ise 59 liradan 99 TL'ye yükseltildi. Taksi ücretlerinde de ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Açılış ücreti 5 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 liraya çıktı. Minibüs ücretlerine de yüzde 25 zam yapıldı. Öğrenciler için ücret 1.5 liradan 2'ye, indi-bindi ücreti ise 2.5 liraya çıktı.

SABAH